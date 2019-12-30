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ФСБ распространила видео задержания двух россиян за подготовку терактов в Петербурге

В квартире одного из задержанных также прошли обыски, оперативники обнаружили там ножи

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. ФСБ России распространила в понедельник видеозапись задержания двух россиян, готовивших теракты в новогодние праздники в Санкт-Петербурге.

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Как следуют из видео, один из мужчин был задержан в подъезде дома, второй - на улице. На записи запечатлены обыски в квартире одного из задержанных, оперативники ФСБ обнаружили там ножи. На еще одной видеозаписи, распространенной спецслужбой, показано, как мужчина приносит клятву верности запрещенной в России террористической организации ИГ ("Исламское государство").

В Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ сообщили ТАСС, что на основании ранее полученной от американских партнеров информации 27 декабря этого года задержаны два гражданина России, которые намеревались совершить террористические акты в период новогодних праздников в Санкт-Петербурге. "У задержанных изъяты уликовые материалы, подтверждающие подготовку ими терактов. Они дают признательные показания", - подчеркнули в спецслужбе.

В ЦОС уточнили, что следственными органами ФСБ в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ ("Участие в деятельности террористической организации").

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