Bek Air назвала предварительную причину кренов самолета перед падением

НУР-СУЛТАН, 30 декабря. /ТАСС/. Самолет авиакомпании Bek Air перед падением несколько раз кренился в воздухе, причиной этого мог быть спутный след от взлетевшего перед ним борта. Об этом сообщил в понедельник на пресс-конференции директор летной службы Bek Air Ерик Сапаров.

По его словам, при взлете двигатели Fokker-100 работали нормально, взлет проходил в штатном режиме. С момента отрыва самолета от взлетной полосы до падения прошло 37 секунд, добавил он.

Сапаров отметил, что за минуту до взлета самолета Bek Air по этой же полосе в воздух поднялось более тяжелое воздушное судно Airbas А321 neo авиакомпании Air Astana. В результате Fokker-100 попал в воздушные потоки предыдущего самолета, предположил представитель авиакомпании.

"Максимальная взлетная масса Airbas - 89 тонн, Fokker - 45,81 тонны. Наш самолет взлетал с массой 39868 кг", - уточнил он.