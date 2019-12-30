{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Крушение самолета Bek Air в Казахстане
Обновлено 

Bek Air назвала предварительную причину кренов самолета перед падением

По данным авиакомпании, они могли происходить из-за спутного следа от другого взлетевшего борта
Описание
© Павел Александров/ТАСС

НУР-СУЛТАН, 30 декабря. /ТАСС/. Самолет авиакомпании Bek Air перед падением несколько раз кренился в воздухе, причиной этого мог быть спутный след от взлетевшего перед ним борта. Об этом сообщил в понедельник на пресс-конференции директор летной службы Bek Air Ерик Сапаров.

На эту тему
Крушение самолета Bek Air в Казахстане. Главное

По его словам, при взлете двигатели Fokker-100 работали нормально, взлет проходил в штатном режиме. С момента отрыва самолета от взлетной полосы до падения прошло 37 секунд, добавил он.

Сапаров отметил, что за минуту до взлета самолета Bek Air по этой же полосе в воздух поднялось более тяжелое воздушное судно Airbas А321 neo авиакомпании Air Astana. В результате Fokker-100 попал в воздушные потоки предыдущего самолета, предположил представитель авиакомпании.

"Максимальная взлетная масса Airbas - 89 тонн, Fokker - 45,81 тонны. Наш самолет взлетал с массой 39868 кг", - уточнил он.

Теги
КазахстанКрушение самолета Bek Air в Казахстане
Реклама на ТАСС
Более 40 тыс. человек остались без воды из-за аварии в Новошахтинске
Авария произошла в поселке Новосветловский
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС