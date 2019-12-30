Суд продлил арест замминистра культуры Удмуртии, задержанного за взятку

ИЖЕВСК, 30 декабря. /ТАСС/. Заместителю министра культуры Удмуртии Алексею Петрову, которого в начале ноября сотрудники регионального управления ФСБ задержали при получении части взятки, продлили срок содержания под стражей до 29 февраля 2020 года. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в объединенной пресс-службе судейского сообщества республики.

"Продлили меру пресечения в виде заключения под стражей на два месяца - до 29 февраля 2020 года", - сказала собеседница агентства.

В ноябре следственными органами СК России по Удмуртской Республике по материалам республиканского УФСБ России было возбуждено уголовное дело в отношении заместителя министра культуры Удмуртии по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в крупном размере"). 1 ноября при получении второй части взятки, общий размер которой составил 280 тыс. рублей, чиновника задержали с поличным сотрудники ФСБ. По версии следствия, чиновник потребовал от коммерсанта взятку в размере определенного процента от суммы договора, который был заключен с учреждением, подведомственным министерству.