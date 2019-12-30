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Бывший игрок сборной России по мини-футболу погиб в массовом ДТП в центре Москвы

Также в результате аварии пострадали два человека

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Бывший игрок сборной России по мини-футболу Кирилл Погорелов погиб при столкновении четырех машин на Садовом кольце в Москве в воскресенье. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Игрок сборной РФ Кирилл Погорелов погиб в ДТП на улице Садовой-Кудринской 29 декабря", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе столичного управления Госавтоинспекции отметили, что 29 декабря в 04:53 мск у дома 1 по Садовой-Кудринской столкнулись четыре машины. В результате погиб один человек и двое пострадали.

Погорелову было 32 года. В 2008 году он стал чемпионом Европы среди молодежных команд, в 2009-2011 годах провел свыше десятка матчей за национальную сборную России. На клубном уровне играл за московский "Спартак" и "Норильский никель", в составе которого стал финалистом Кубка России сезона-2014/2015.

 

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