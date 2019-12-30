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CNN: подозреваемый в нападении у синагоги в Нью-Йорке страдал психическими расстройствами

Как сообщила телекомпания, по данным адвоката, Графтон Томас проходил курс лечения подобных заболеваний

ТАСС, 30 декабря. Афроамериканец Графтон Томас, задержанный по подозрению в нападении с ножом неподалеку от здания синагоги в районе Монси в штате Нью-Йорк, страдал психическими расстройствами. Об этом в воскресенье сообщила телекомпания CNN со ссылкой на адвоката подозреваемого.

"Мы полагаем, что деяния, в которых Томаса обвиняют, если действительно были совершены им, трагическим образом отражают его серьезные психические расстройства. Ранее он проходил курс лечения подобных заболеваний", - говорится в заявлении семьи, обнародованном адвокатом. Отмечается, что 37-летний Томас в течение 2019 года дважды задерживался сотрудниками полиции по обвинению в "создании угрозы жизни других людей". О каких именно инцидентах идет речь, адвокат не уточнил.

Ранее организация Orthodox Jewish Public Affairs Council (OJPAC - Совет по связям с общественностью ортодоксальных иудеев) заявила в Twitter о том, что в результате нападения, произошедшего в субботу в доме хасидского раввина в Монси на седьмой день иудейского праздника Ханука, пострадали по меньшей мере пять человек. Как подчеркнула CNN, задержанный также пытался ворваться в расположенную неподалеку синагогу, но очевидцам удалось быстро закрыть ее двери, предотвратив инцидент.

Президент США Дональд Трамп в воскресенье осудил нападение, назвав его "ужасающим". Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо рассказал, что власти расценивают произошедшее как акт внутреннего терроризма.

Теги
СШАТрамп, Дональд
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