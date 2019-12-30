В Москве пенсионерка заплатила $4 тыс. за лекарство, оказавшееся недорогим витамином

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Полицейские задержали в Москве мужчину, который подозревается в продаже 86-летней пенсионерке лекарства на $4 тыс., оказавшегося недорогим витамином. Об этом ТАСС в понедельник сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, по городскому телефону пожилой москвичке позвонил неизвестный, который представился врачом поликлиники. Он сообщил, что у женщины обнаружена опасная болезнь, и ей необходимо принимать специальный препарат. Испугавшись, пенсионерка согласилась приобрести предложенное лекарство. Вскоре приехал мужчина и передал ей ампулу с жидким веществом, за которую она заплатила $4 тыс.

Через некоторое время женщина подумала, что ее обманули и обратилась в полицию. По данному факту правоохранители возбудили уголовное дело по ст. 159 УК РФ ("Мошенничество").

Ирина Волк подчеркнула, что в результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские остановили автомобиль, в котором передвигался злоумышленник. Подозреваемого задержали. Судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время, как отметила представитель МВД, установлено, что в ампуле находились витамины стоимостью менее 200 рублей.