Подросток в Бурятии ранил ножом полицейского

ТАСС, 30 декабря. Подросток в Бурятии ранил полицейского ножом в лицо. Об этом сообщается в понедельник на сайте следственного управления СК РФ по республике.

В селе Петропавловка Джидинского района трое нетрезвых подростков попытались отобрать у ребенка игрушку и один из них пнул мальчика. Мать ребенка обратилась полицию.

"Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних задержали пьяных подростков. Их посадили в служебный автомобиль, <...> чтобы отвезти в отдел полиции для установления личности, оповещения родителей и составления процессуальных документов. Однако по пути один из подростков выхватил нож и с заднего сиденья нанес им удар по лицу водителя, причинив ему проникающее ранение носовой и ротовой полости", - говорится в сообщении.

По данному факту проводится проверка.

Напавший на полицейского 14-летний подросток был пьян. Он не достиг возраста уголовной ответственности, поэтому дело возбудить невозможно. Однако после проверки следствие направит ходатайство о помещении напавшего в специализированное учебное заведение закрытого типа.