{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Подросток в Бурятии ранил ножом полицейского

Группа пьяных подростков пыталась отобрать у ребенка игрушку, один из них пнул мальчика

ТАСС, 30 декабря. Подросток в Бурятии ранил полицейского ножом в лицо. Об этом сообщается в понедельник на сайте следственного управления СК РФ по республике.

В селе Петропавловка Джидинского района трое нетрезвых подростков попытались отобрать у ребенка игрушку и один из них пнул мальчика. Мать ребенка обратилась полицию.

"Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних задержали пьяных подростков. Их посадили в служебный автомобиль, <...> чтобы отвезти в отдел полиции для установления личности, оповещения родителей и составления процессуальных документов. Однако по пути один из подростков выхватил нож и с заднего сиденья нанес им удар по лицу водителя, причинив ему проникающее ранение носовой и ротовой полости", - говорится в сообщении.

По данному факту проводится проверка.

Напавший на полицейского 14-летний подросток был пьян. Он не достиг возраста уголовной ответственности, поэтому дело возбудить невозможно. Однако после проверки следствие направит ходатайство о помещении напавшего в специализированное учебное заведение закрытого типа.

Теги
РоссияБурятия
Реклама на ТАСС
Более 40 тыс. человек остались без воды из-за аварии в Новошахтинске
Авария произошла в поселке Новосветловский
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС