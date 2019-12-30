Более 40 тыс. человек остались без воды из-за аварии в Новошахтинске

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 декабря. /ТАСС/. Авария на водопроводе произошла в городе Новошахтинске Ростовской области, более 40 тыс. жителей остались без воды. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

"В результате аварии на водопроводе в Новошахтинске без воды остались порядка 42 тыс. человек", - сказал собеседник агентства.

Как сообщается на сайте государственного унитарного предприятия Ростовской области "Управление развития систем водоснабжения", авария на водоводе диаметром 1000 мм произошла в 10:10 мск, направление - "г. Новошахтинск", поселок Новосветловский, в районе кафе "Окрошка". По данным управления, прекращена подача воды в поселки: Майский, Южная, частично поселок Нежданная (г. Шахты) и частично Октябрьский район.