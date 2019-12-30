Обвиняемый в неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье признал вину

ТАСС, 30 декабря. Обвиняемый по делу о неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье, где в результате стрельбы, открытой cолдатом-срочником Рамилем Шамсутдиновым, погибли восемь человек, признал вину и попросил об особом порядке рассмотрения дела. Об этом ТАСС сообщил один из адвокатов Шамсутдинова, который признан потерпевшим по этому делу, Равиль Тугушев.

17 декабря стало известно, что возбуждено уголовное дело по факту неуставных отношений в части в Забайкальском крае, по которому солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов и еще несколько призывников проходят потерпевшими. "Да, [обвиняемый попросил суд об особом порядке рассмотрения дела], он (обвиняемый) изначально признал вину. Утверждено обвинительное заключение, дело направлено в суд", - сказал Тугушев в ответ на вопрос корреспондента ТАСС об информации о том, что обвиняемый запросил суд об особом порядке рассмотрения дела.

Другой адвокат Шамсутдинова Руслан Нагиев добавил, что "по эпизоду вымогательства у Шамсутдинова зарплатной карты и хищения с нее денежных средств" проводится доследственная проверка.

25 октября солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял военнослужащих своей войсковой части, в результате два офицера и шесть его сослуживцев погибли, еще двое находятся в тяжелом состоянии. В Минобороны сообщали, что военнослужащий устроил стрельбу на почве нервного срыва, вызванного личными обстоятельствами. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".