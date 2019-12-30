Сообщения об угрозе взрыва в учреждениях в Благовещенске оказались ложными

БЛАГОВЕЩЕНСК, 30 декабря. /ТАСС/. Специалисты проверили все детские сады в Благовещенске, в отношении которых поступили сообщения о "минировании". Опасные предметы не обнаружены, сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе городской администрации.

Утром в понедельник в Благовещенске началась эвакуация детей из семи дошкольных учреждений в связи с поступившими угрозами о "минировании". На местах работали заместитель мэра города Юлия Рябинина, представители управления образования, по поручению мэра автобусы для обогрева направили к детским садам. Оперативные службы вели проверки. Также сообщалось, что из-за угроз о "минировании" идет эвакуация как минимум из одной больницы, автобусы для обогрева предоставлены.

"В течения дня сегодня поступили сообщения о том, что "заминированы" 17 корпусов 12 дошкольных образовательных учреждений города Благовещенска. Все эти детские сады были эвакуированы незамедлительно. Оперативные службы тут же своевременно выезжали на все эти сообщения. Все учреждения были проверены, опасные предметы не обнаружены", - сказали в пресс-службе.

Также там уточнили, что после проверок детсады вернулись к своему привычному режиму работы.

Как сообщила журналистам пресс-служба Министерства здравоохранения региона, в Благовещенске завершена проверка сообщений о "минировании" Амурской областной клинической больницы и Амурской областной детской клинической больницы, а также трех городских поликлиник. Факты не подтвердились. Учреждения продолжили работу в штатном режиме.