Суд не стал отказываться от рассмотрения в особом порядке дела Нины Масляевой

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Мещанский суд Москвы в понедельник счел преждевременным отказ от рассмотрения в особом порядке уголовного дела бывшего главного бухгалтера "Седьмой студии" Нины Масляевой в связи с тем, что в ее показаниях нет полноценного признания вины и показаний на других фигурантов дела о хищениях 133 млн рублей, выделенных на проект "Платформа", передает корреспондент ТАСС.

"Суд приходит к выводу о преждевременности отказа от рассмотрения дела Масляевой в особом порядке. Суд вернется к этому вопросу позднее", - огласила постановление судья.

После оглашения решения суда прокурор начала читать обвинительное заключение. По завершении чтения суд может снова вернуться к определению порядка судопроизводства.

Судья Татьяна Шанина в понедельник сама поставила вопрос о снятии дела с рассмотрения в особом порядке, зачитав выдержки из протокола допроса Масляевой, данных на слушаниях в апреле. В своих показаниях Масляева сообщила, что не знает об обстоятельствах хищения 133 млн рублей при реализации проекта "Платформа" и, таким образом, опровергла другие свои заявления о признании вины, сделанные на стадии расследования дела.

Прокурор в ответ на вопрос судьи сообщила, что не считает досудебное соглашение Масляевой нарушенным и просит рассмотреть дело в особом порядке. "Государственное обвинение считает, что Масляева выполнила условия соглашения и дело в отношении нее должно быть рассмотрено в особом порядке", - сказала прокурор.

В свою очередь Масляева подтвердила полное признание вины. "Была организована сеть по обналичиванию денежных средств в огромных масштабах, данная сеть была создана по указаниям Кирилла Серебренникова, Юрия Итина и Алексея Малобродского. Никакой деятельности по организации спектаклей они не вели. Серебренниковым, Итиным, Малобродским было совершено хищение огромной суммы денежных средств, я в этой схеме выполняла только указания", - сказала Масляева дрожащим голосом и заикаясь.

Особый порядок судопроизводства избирается при полном признании вины с согласия сторон. Наказание обвиняемому не может быть назначено свыше двух третей от максимального.

Ранее Мещанский суд прекратил рассмотрение дела Масляевой и вернул его в прокуратуру для устранения нарушений в обвинительном заключении. Генеральная прокуратура оспорила это решение в апелляционной инстанции, но жалоба была отклонена. Также Генеральной прокуратуре было отказано в проверке решения о возврате дела в Президиуме Мосгорсуда. Генеральная прокуратура обратилась с жалобой в Верховный суд России, который обязал Президиум Мосгорсуда рассмотреть жалобу прокуратуры. Президиум Мосгорсуда в итоге вернул дело в Мещанский районный суд для рассмотрения по существу.

О деле "Седьмой студии"

Дело "Седьмой студии" в отношении Серебренникова, продюсеров Юрия Итина, Алексея Малобродского и экс-сотрудника Минкультуры РФ Софьи Апфельбаум Мещанский суд начал рассматривать 25 октября 2018 года. По версии следствия, в 2011 году Серебренников разработал проект по развитию и популяризации современного искусства "Платформа", на который в 2011-2014 годах Минкультуры РФ выделило более 214 млн рублей. Для реализации проекта Серебренников создал автономную некоммерческую организацию "Седьмая студия", сотрудники которой разрабатывали планы мероприятий в рамках проекта "Платформа", содержавшие, как полагают следователи, заведомо недостоверные сведения об их количестве и стоимости. Всего, считает следствие, было похищено более 130 млн рублей, выделенных из федерального бюджета.

Дело в отношении Серебренникова и других фигурантов рассматривается по существу в Мещанском суде.

В новость были внесены изменения (14:14 мск) — уточняется заголовок, дополняется информация в третьем абзаце.