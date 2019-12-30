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Четыре человека пострадали при обрушении пола в кафе в Астрахани

Площадь обрушения составила 10 кв. метров

АСТРАХАНЬ, 30 декабря. /ТАСС/. Обрушение пола в подвале произошло в кафе "Мечта" в Трусовском районе Астрахани, госпитализированы четыре человека, сообщили журналистам в ГУ МЧС РФ по Астраханской области.

"В кафе "Мечта" произошло обрушение пола на площади 10 кв. метров - с первого этажа в подвал. Пострадали четыре человека, все взрослые. Они госпитализированы", - сказали в МЧС.

По предварительным данным, пострадавшие получили травмы средней степени тяжести. В момент ЧП в кафе находились 14 человек, среди них один ребенок. Все посетители кафе эвакуированы. На месте происшествия работают пожарно-спасательные подразделения, сотрудники Центра медицины катастроф по региону и городского аварийно-спасательного центра.

Теги
РоссияАстраханская область
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