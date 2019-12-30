Подсудимая по делу экс-главы Марий Эл Маркелова написала отказ от голодовки

ТАСС, 30 декабря. Фигурантка дела экс-главы Марий Эл Леонида Маркелова Наталья Кожанова, обвиняемая в посредничестве во взяточничестве, написала отказ от голодовки, которую она объявила в субботу из-за условий содержания в СИЗО и отсутствия медпомощи. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУФСИН по Нижегородской области.

По данным следствия, Маркелов, занимая должность главы Марий Эл, через руководителя местного телеканала "Регион 12" Кожанову получил от местного предпринимателя более 235 млн рублей за покровительство его бизнесу. Дело рассматривается судом в Нижнем Новгороде. В субботу адвокат Маркелова Игорь Трунов сообщил, что Кожанова, которая имеет ряд хронических заболеваний, объявила голодовку "из-за невыносимых условий содержания и отсутствия медицинской помощи".

"После того, как специалист медицинской санитарной части и психологической службы ГУФСИН России по Нижегородской области побеседовал с ней [Кожановой] и дал разъяснения об отсутствии оснований для беспокойств, Наталья в 18:10 28 декабря написала письменное заявление об отказе от необдуманных намерений", - отметили в пресс-службе.

В ведомстве подчеркнули, что "подозреваемые, обвиняемые и осужденные, содержащиеся в учреждениях ГУФСИН России по Нижегородской области, обеспечены различными видами материального довольствия, при этом им оказывается различная помощь, в том числе психологическая".

"Следует понимать, что человек, находящийся под стражей, может испытывать психологический дискомфорт в силу ряда факторов, таких как смена привычного круга общение, отсутствие возможности свободного перемещения и так далее", - отметили в пресс-службе.