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В Петербурге осужденного пожизненно экс-участкового признали виновным в убийствах

Он организовал преступную группу для убийств социально незащищенных граждан с целью завладения их квартирами

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 декабря. /ТАСС/. Колпинский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении бывшего участкового полицейского Сергея Крохина, которого ранее приговорили к пожизненному сроку по делу об убийстве шести человек, признав его виновным в убийстве еще четырех человек. Об этом журналистам сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

"Колпинский районный суд огласил приговор в отношении Сергея Крохина. Суд назначил наказание в виде лишения свободы на срок 12,5 года без штрафа и ограничения свободы. По совокупности приговоров с приговором Санкт-Петербургского городского суда Крохин осужден к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима", - сказано в распространенном пресс-службой сообщении.

Ранее в Главном следственном управлении СК РФ по Петербургу сообщали, что Крохин заключил досудебное соглашение. Бывший полицейский с соучастниками находил людей либо престарелого возраста, либо ведущих асоциальный образ жизни, у которых в собственности была квартира. Далее злоумышленники выясняли, имеются ли у них законные наследники, после анализа полученной информации принималось решение об убийстве. Соучастники с августа 2010 года по март 2015-го совершили четыре убийства и два мошенничества.

В 2010 году Крохин, будучи участковым уполномоченным ОМВД России по Колпинскому району Петербурга, организовал преступную группу для совершения убийств социально незащищенных граждан с целью завладения их квартирами. В основном подыскивались квартиры, где собственником являлись женщины, которые имели сына или внука. После совершения убийства собственника квартиры наследника уговаривали вступить в фиктивный брак с одной из соучастниц, а когда она становилась законной наследницей, его также убивали.

Весной этого года Санкт-Петербургский городской суд огласил приговор бывшему участковому полицейскому из Колпина Сергею Крохину по другому делу - об убийствах шести человек. Как установил суд, бывший участковый 39-го отдела полиции ОМВД России по Колпинскому району Петербурга Крохин, арестованный в 2016 году, руководил группой преступников, которые совершили убийства людей, чтобы завладеть их квартирами. Майор в отставке организовал убийство четырех человек, а еще двоих задушил собственноручно.

Вторым фигурантом дела стал ранее судимый житель Петербурга Сергей Никитин, которому суд назначили наказание в виде 13 лет лишения свободы в колонии особого режима.

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