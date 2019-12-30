"Казаэронавигация" назвала неверной версию компании Bek Air о причинах катастрофы

Как ранее предположил директор летной службы Bek Air Ерик Сапаров, причиной раскачки самолета в воздухе и его дальнейшего падения мог быть спутный след от взлетевшего перед ним борта. По его словам, за минуту до взлета самолета Bek Air по этой же полосе в воздух поднялось более тяжелое воздушное судно Airbas А321 neo авиакомпании Air Astana. В результате Fokker-100 попал в воздушные потоки предыдущего самолета, считает представитель авиакомпании.

"РГП "Казаэронавигация" не планировало комментировать возможные причины авиационного происшествия, но в связи с появившимися предположениями авиакомпании Bek Air по этому поводу, которые не соответствуют действительности, вынуждены отметить следующее. Воздушное судно Fokker-100, так же, как и взлетевшее перед ним воздушное судно Аэробус А-321, имеют максимальную взлетную массу до 136 тонн, и соответственно относятся к категории средних воздушных судов. В инструкции по организации обслуживания воздушного движения <...> указано, что минимальный временный интервал при взлете с одной взлетно-посадочной полосы для средних воздушных судов составляет 1 минута. Интервалы, установленные в Республике Казахстан, соответствуют общемировым требованиям и стандартам и во всех международных аэропортах установлены аналогичные интервалы между взлетами и посадками воздушных судов", - следует из заявления.

По данным "Казаэронавигации", согласно материалам средств объективного контроля, временный интервал между взлетами данных воздушных судов составлял две минуты. "Следовательно, нарушений временных интервалов при взлете данных самолетов не было", - отметили в ведомстве.