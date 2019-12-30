Суд в Казани продлил меру пресечения обвиняемым в подготовке теракта в Татарстане

КАЗАНЬ, 30 декабря. /ТАСС/. Вахитовский районный суд города Казани продлил меру пресечения в виде ареста до 29 марта 2020 года Руслану Шамшутдинову и Ильшату Зайнагутдинову, обвиняемым в подготовке теракта в Татарстане. Об этом в понедельник ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Продлили [арест] до 29 марта 2020 года", - сказала собеседница агентства.

1 августа 2019 года суд избрал в отношении мужчин меру пресечения в виде заключения под стражу. Органы предварительного расследования предъявили им обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1.1. ст. 205.1 УК РФ ("Содействие террористической деятельности") и ч. 1 ст. 205.2 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма").

31 июля 2019 года стало известно, что ФСБ и МВД предотвратили теракт на одном из объектов инфраструктуры в Татарстане, который готовили двое сторонников запрещенной в РФ международной террористической организации "Исламское государство", подозреваемых задержали. Следствие полагает, что обвиняемые готовились к захвату заложников, в том числе сотрудников правоохранительных органов, чтобы выведать служебную информацию, а после планировали уничтожить силовиков.