В Испании 14 человек пострадали при взрыве в церкви

МАДРИД, 30 декабря. /ТАСС/. Не менее 14 человек пострадали в понедельник в результате взрыва на колокольне в одной из церквей в испанской провинции Барселона. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Twitter каталонской службы экстренной помощи.
Una desena de ferits per cremades durant la Festa del Pi de Centelles. El @semgencat trasllada nou persones amb cremades a Vall d'Hebron, tres de les quals estan greus— Osona.com (@osona) December 30, 2019
https://t.co/bytGhO2ZwS #Osona pic.twitter.com/4M68OZPge4
"По меньшей мере 14 человек получили ожоги разной степени при взрыве" в населенном пункте Сентельес, отмечается в нем.
В этом испанском муниципалитете в понедельник отмечался праздник в честь его покровительницы. По версии газеты El Periodico, речь идет о взрыве пиротехники. На месте происшествия работают пожарные и медики.