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Неизвестный устроил стрельбу в магазине в центре Берлина

Инцидент произошел в районе Фридрихштрассе
Описание
© Kay Nietfeld/dpa via AP

ТАСС, 30 декабря. Неизвестный устроил стрельбу в магазине в центре Берлина. Об этом сообщила полиция города на своей странице в Twitter.

По сведениям полицейских, стрельба произошла недалеко от Фридрихштрассе, где располагается одна из главных достопримечательностей города - контрольно-пропускной пункт "Чекпойнт Чарли".

"В настоящее время проходит операция в районе Фридрихштрассе. Согласно первым данным, неизвестный произвел несколько выстрелов в одном из магазинов", - говорится в сообщении.

По предварительным данным полиции, предположительно, стрельбу открыл грабитель. Как отмечают в правоохранительных органах, ситуация находится под контролем.

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Германия
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