Суд отказался рассматривать в особом порядке дело экс-главбуха "Седьмой студии"

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Мещанский суд Москвы в понедельник отказал в рассмотрении в особом порядке уголовного дела бывшего главного бухгалтера "Седьмой студии" Нины Масляевой в связи с сомнениями в выполнении ею досудебного соглашения, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд приходит к выводу о том, что данное дело не может быть рассмотрено в особом порядке, поскольку у суда возникли сомнения, что подсудимая Масляева выполнила все условия досудебного соглашения", - огласила постановление судья, назначив рассмотрение дела в общем порядке на 14:00 мск 13 января.

Судья Татьяна Шанина в понедельник сама поставила вопрос о снятии дела с рассмотрения в особом порядке, зачитав выдержки из протокола допроса Масляевой, данного на слушаниях в апреле. В своих показаниях Масляева сообщила, что не знает об обстоятельствах хищения 133 млн рублей при реализации проекта "Платформа" и, таким образом, опровергла другие свои заявления о признании вины, сделанные на стадии расследования дела.

Прокурор в ответ на вопрос судьи сообщила, что не считает досудебное соглашение Масляевой нарушенным и просит рассмотреть дело в особом порядке.

Масляева также подтвердила полное признание вины и попросила рассмотреть дело в особом порядке. "Я добровольно заключила досудебное соглашение, потому что считала своим долгом сообщить о хищениях. Моя роль заключалась в создании фирм-однодневок и сдаче в Министерство культуры подложных отчетов. Я давала указания об обналичивании денежных средств моим обнальщикам, затем передавала эти деньги продюсерам, а как конкретно они распределялись, я не знаю, меня в эти дела не посвящали. Этим занимались Кирилл Серебренников, Юрий Итин, Алексей Малобродский", - сказала Масляева.

Она добавила, что несколько раз распоряжалась обналиченными средствами - платила кредит за Серебренникова, отвозила миллион рублей жене Малобродского.

Особый порядок судопроизводства избирается при полном признании вины с согласия сторон. Наказание обвиняемому не может быть назначено свыше двух третей от максимального.

О деле "Седьмой студии"

Дело "Седьмой студии" в отношении Серебренникова, продюсеров Юрия Итина, Алексея Малобродского и экс-сотрудника Минкультуры РФ Софьи Апфельбаум Мещанский суд начал рассматривать 25 октября 2018 года. По версии следствия, в 2011 году Серебренников разработал проект по развитию и популяризации современного искусства "Платформа", на который в 2011-2014 годах Минкультуры РФ выделило более 214 млн рублей. Для реализации проекта Серебренников создал автономную некоммерческую организацию "Седьмая студия", сотрудники которой разрабатывали планы мероприятий в рамках проекта "Платформа", содержавшие, как полагают следователи, заведомо недостоверные сведения об их количестве и стоимости. Всего, считает следствие, было похищено более 130 млн рублей, выделенных из федерального бюджета.