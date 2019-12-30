Экс-полковник армии Австрии предстанет перед судом по делу о шпионаже в пользу РФ 2 марта

ВЕНА, 30 декабря. /Корр. ТАСС Дмитрий Валеев/. Суд присяжных в Зальцбурге рассмотрит дело обвиняемого в шпионаже в пользу России 71-летнего полковника австрийской армии в отставке в марте 2020 года. Об этом сообщил в понедельник корреспонденту ТАСС судья Петер Эггер.

По его словам, процесс над обвиняемым в шпионаже австрийцем начнется 2 марта, и в ходе него предусмотрено несколько судебных заседаний. "Судебное заседание в Земельном суде Зальцбурга в формате судя присяжных начнется 2 марта 2020 года", - сообщил Эггер.

"Судебные слушания, скорее всего, будут проходить в закрытом режиме", - отметил официальный представитель суда. Он объяснил, что на процессе будут затронуты вопросы о государственной тайне, которую мог разгласить обвиняемый, поэтому не исключено, что суд примет решение не предавать ее огласке. В случае признания виновным австрийскому военному пенсионеру грозит до 10 лет лишения свободы.

Расследование завершено

Как ранее сообщили корреспонденту ТАСС в прокуратуре города Зальцбург, расследование против отставного австрийского военного завершено. Ему было предъявлено официальное обвинение в 25-летней разведывательной деятельности в пользу Главного управления Генштаба ВС РФ, предательстве государственных секретов и преднамеренном разглашении военных секретов в ущерб Австрии. Дело было передано в Земельный суд Зальцбурга.

Согласно обвинительному заключению, австрийский полковник с 1993 года работал на российскую военную разведку и предоставлял своему офицеру-куратору исчерпывающую информацию о Вооруженных силах Австрии, в частности, о системах вооружений и задачах сухопутных и воздушных сил. Сам обвиняемый от показаний отказался. По утверждению следствия, австриец был интегрирован в структурированную государственную сеть агентов иностранной разведки, которая вела тщательный сбор предоставленной им информации.