Экс-главе Раменского района Подмосковья продлили арест еще на три месяца

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Серпуховской городской суд еще на три месяца продлил арест бывшему главе Раменского района Подмосковья Андрею Кулакову, обвиняемому в убийстве замглавы Общественной палаты района Евгении Исаенковой. Об этом сообщил ТАСС его адвокат Артем Сарбашев.

"Арест продлили до 7 апреля 2020 года", - сказал Сарбашев.

По словам адвоката, в уголовном деле поменялся следователь, а также, по его словам, следствие не провело технических экспертиз ни по одному телефону, фигурирующему в деле (переписки в чатах, соцсети, контент телефона).

В октябре во время программы "Прямой эфир" на телеканале "Россия" поступил анонимный звонок и неизвестный заявил, что убийство Исаенковой было совершено из-за найденного ею серьезного компромата на человека, который имеет связи в криминальном мире. По словам анонима, он знает, кто совершил убийство, но опасается за своих близких. Кроме того, мать и супруга Кулакова заявили, что несмотря на продлеваемый арест, следователь так и не представил доказательств виновности экс-чиновника в убийстве. В связи с озвученной версией анонима и позицией родственников обвиняемого о ходе следствия председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководству ГСУ СК России по Московской области тщательнейшим образом изучить все доводы, озвученные журналистами программы, и установить всех возможных соучастников преступления.

Кулаков был задержан 31 мая. По данным следствия, в ночь на 2 мая в салоне автомобиля он убил 39-летнюю замглавы Общественной палаты Раменского района Евгению Исаенкову, к которой "испытывал личные неприязненные отношения". По данным СК, женщина была задушена. Кулаков заявил, что в момент убийства находился дома в кругу семьи.

Андрей Кулаков досрочно сложил полномочия главы района 29 мая.