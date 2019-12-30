В Винницкой области раскольники напали на священников и верующих канонической церкви

КИЕВ, 30 декабря. /ТАСС/. Представители раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) избили священников и мирян канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Винницкой области. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в понедельник на сайте УПЦ.

Инцидент произошел в ночь с 28 на 29 декабря в селе Новоживотов Оратовского района Винницкой области. Нападение было совершено на священнослужителей и верующих Тульчинской епархии УПЦ, осуществляющих круглосуточное стояние возле Свято-Покровского храма, чтобы не допустить в него представителей ПЦУ, которые пытаются перевести его под свой контроль. По словам протоиерея Дмитрий Цмокало, 28 декабря около 23:30 к Свято-Покровской церкви подъехали три машины с активистами ПЦУ.

"Там нас было пять священников и пять мирян, мы сразу подошли к дверям храма, чтобы их не допустить, - сказал отец Дмитрий. - Активисты светили в глаза фонариками и начали бить всех. Били, толкали, одному батюшке, молодому, из другого прихода Оратовского района, разбили губу так, что ее зашивали в больнице. Пономарю, который тоже приехал из Оратова со мной, разбили нос, губу тоже ему зашивали. И батюшку Петра, настоятеля храма, сбросили с лестницы и начали бить ногами".

Избиение прекратилось после того, как на место происшествия прибыла полиция, добавили представители УПЦ. Получив информацию о том, что произошло, полицейские провели беседу с находившимися у храма раскольниками, но те свое участие в избиении отрицали. Украинская полиция открыла уголовное дело по факту нападения. На следующий день после инцидента, в воскресенье, 29 декабря, четверо священников УПЦ совершили литургию в Свято-Покровском храме. Около 10 утра у церкви собрались сторонники ПЦУ во главе с председателем Оратовской районной госадминистрации Олегом Чугункиным. Он пытался оказать давление на клириков и верующих УПЦ, чтобы они согласились по очереди служить в храме с представителями ПЦУ, на что верующие категорически не согласились.

Ранее Винницкая областная администрация приняла решение о перерегистрации общины Свято-Покровском храма и переводе ее из канонической УПЦ в раскольническую ПЦУ. Представители УПЦ и ПЦУ подали встречные иски в суды, договорившись не служить в храме до того момента, как вопрос о его принадлежности не будет решен в судебных инстанциях. По словам представителей канонической церкви, 17 декабря 2019 суд принял решение отклонить все требования сторонников раскольнической ПЦУ, что, возможно, и привело к нарушению "мирного соглашения".

По словам представителей УПЦ, за неделю до инцидента, 22 декабря, раскольники сменили замки на церкви, нарушив договоренность не служить в храме до решения суда. После этого прихожане решили дежурить там круглосуточно.