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Застройщик на Кубани получил 7,5 года колонии за обман дольщиков почти на миллиард рублей

От его действий пострадали более 400 дольщиков из регионов России

КРАСНОДАР, 30 декабря. /ТАСС/. Суд в Новороссийске в понедельник приговорил к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы генерального директора ООО "Кубаньжилстрой", от действий которого пострадали более 400 дольщиков из разных регионов России, ущерб превысил 887 млн рублей, сообщили журналистам в прокуратуре Краснодарского края.

"В Октябрьском районном суде Новороссийска Краснодарского края вынесен приговор в отношении застройщика жилого комплекса "Посейдон" в городе Новороссийске Сергея Канаева. Он, являясь генеральным директором ООО "Кубаньжилстрой", под предлогом строительства многоквартирных жилых домов в Новороссийске похитил путем обмана при заключении договоров участия в долевом строительстве денежные средства дольщиков в размере 887 миллионов рублей, потерпевшими признаны более 400 человек. Суд назначил наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении пресс-службы.

Ему также назначен штраф в размере 100 тыс. рублей, на его имущество наложен арест, чтобы в дальнейшем взыскать компенсации в пользу потерпевших.

Ранее следственное управление СК РФ по Краснодарскому краю сообщало, что застройщика обвиняют по статьям о мошенничестве, а также частичной невыплате зарплаты, от его действий пострадали дольщики из разных регионов России. Строительство жилого комплекса было приостановлено.

Теги
РоссияКраснодарский край
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