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На Кубани у ребенка оторвало три пальца из-за взорвавшейся в рукаве петарды

Ребенка 2009 года рождения доставили в Центральную районную больницу

КРАСНОДАР, 30 декабря. /ТАСС/. Петарда взорвалась в рукаве у ребенка в станице Староминской на Кубани, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. В администрации муниципалитета ТАСС уточнили, что у ребенка оторвало три пальца на руке.

"В 16:15 мск поступило сообщение о несчастном случае в Староминском районе в станице Староминской, где на улице у ребенка в руке взорвалась петарда. Он доставлен в приемный покой Центральной районной больницы", - говорится в сообщении ведомства.

В администрации района ТАСС уточнили, что в результате ЧП у ребенка оторвало три пальца на руке. Пострадавший - 2009 года рождения. По предварительным данным, инцидент произошел, когда ребенок играл возле дома.

Теги
РоссияКраснодарский край
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