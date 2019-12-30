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Двоих украинцев задержали при попытке пересечь российскую границу в Крыму

Нарушителей заключили под стражу, в их отношении возбудили уголовные дела

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 декабря. /ТАСС/. Крымские пограничники задержали двоих граждан Украины, имеющих криминальное прошлое, при попытке обойти пункт пропуска на российско-украинской границе, сообщили в понедельник в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Крыму.

"В поле зрения пограничников попали два человека, которые в темное время суток следовали по направлению к линии разграничения двух государств. Прибывшая на место тревожная группа задержала нарушителей государственной границы. В ходе осуществления комплекса проверочных мероприятий удалось установить, что оба гражданина Украины имеют криминальное прошлое и на территории Республики Крым перебивались случайными заработками", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что в отношении нарушителей возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 322 УК РФ ("Незаконное пересечение государственной границы РФ"). Они заключены под стражу.

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