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СМИ: Иран задержал в Персидском заливе судно по подозрению в незаконной перевозке нефти

На борту судна находится команда в составе 16 человек

ТАСС, 30 декабря. Иран задержал иностранное судно в водах Персидского залива по подозрению в незаконной транспортировке нефти. Об этом в понедельник сообщил телеканал Al Arabiya.

По имеющейся информации, "отряд Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранской армии) задержал танкер неподалеку от острова Абу-Муса под предлогом, что оно используется для контрабанды нефти". По данным телеканала, на борту судна находится команда в составе 16 человек. Все они - граждане Малайзии.

Других подробностей инцидента пока не поступало.

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Иран
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