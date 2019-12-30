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Уголовное дело завели на мужчину, взорвавшего гранату в московском подъезде

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве, пострадавших в результате инцидента нет

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали мужчину, взорвавшего страйкбольную гранату в подъезде жилого дома в Москве. В отношении злоумышленника заведено уголовное дело по статье "Хулиганство". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

"Инцидент произошел 27 декабря. В 22:45 мск поступило сообщение о хлопке в подъезде жилого дома на юго-западе столицы. Прибыли полицейские, установили, что пострадавших нет. Злоумышленник применил пиротехническое изделие, так называемую страйкбольную гранату", - рассказали в пресс-службе.

Мужчина задержан, в его отношении возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

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