К Маврикию приближается суперциклонный шторм "Кальвиния"

ПРЕТОРИЯ, 30 декабря. /ТАСС/. Эпицентр штормового циклона "Кальвиния", двигающегося в Индийском океане к туристическому островному государству Маврикий, к ночи достигнет его юго-восточного побережья. Как сообщается на портале местной газеты Le Mauricien, закрыты все авиаперелеты, единственный международный аэропорт вблизи столицы Порт-Луи прекратил обслуживание рейсов.

Метеослужба прогнозирует скорость ветра на суше в 58-60 м/сек - это ураган, способный вырывать деревья с корнем и наносить серьезные повреждения зданиям. По шкале силы циклонов RSMC, надвигается "суперциклонный шторм", а по градуировке Бофорта Всемирной метеорологической организации, ветер, перемещающийся со скоростью в 207-210 км/ч, может поднять 16-метровые волны.

Ведущая национальная авиакомпания страны Air Mauritius прекратила все полеты до дальнейшего уведомления, говорится в заявлении ее руководства. Береговая охрана принимает энергичные меры для того, чтобы не допускать многочисленных отдыхающих на знаменитые островные пляжи, которые закрыты для посещения. Запрещен выход в открытое море всем прогулочным судам. Власти предупреждают, что циклон "Кальвиния" усиливается.

Маврикий - одно из популярный направлений пляжного эксклюзивного отдыха россиян в новогодние праздники. Прямых авиаресов из РФ в Порт-Луи нет, но с пересадками маршрут обслуживают десятки компаний, вылетающих из московских аэропортов Домодедово, Шереметьево. По данным Ассоциации туроператоров России, в 2017 году Маврикий попал в топ самых дорогих пакетных туров и был на втором месте, обогнав 30-дневный морской круиз из Лос-Анджелеса в австралийский Окленд.