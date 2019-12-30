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Задержанный за подготовку терактов в Петербурге арестован

Он будет находиться под стражей до 29 февраля 2020 года
Описание
© Петр Ковалев/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 декабря. /ТАСС/. Дзержинский районный суд Петербурга в понедельник заключил под стражу местного жителя Георгия Чернышева, которого ранее задержали за подготовку к терактам в новогодние праздники. Об этом журналистам сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Процесс проходил в закрытом режиме.

"Дзержинский районный суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Георгия Чернышева", - сказано в распространенном пресс-службой сообщении.

Чернышеву предъявлено обвинение по части 2 статьи 205.5 УК РФ ("Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической"). Сторона защиты просила суд избрать для молодого человека более мягкую меру пресечения - домашний арест. Срок избранной меры пресечения - до 29 февраля 2020 года.

Кроме того, в понедельник Дзержинский райсуд планирует избрать меру пресечения второму задержанному по данному уголовному делу.

Ранее в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России сообщали, что на основании ранее полученной от американских партнеров информации 27 декабря этого года задержаны два гражданина России, которые намеревались совершить террористические акты в период новогодних праздников в Санкт-Петербурге.

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РоссияСанкт-Петербург
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