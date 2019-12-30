{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Словацкий суд приговорил к 15 годам посредника в организации убийства журналиста

Золтан Андруско передал киллеру подробную информацию о Яне Куциаке, включая его адрес

ПРАГА, 30 декабря. /ТАСС/. Специализированный уголовный суд Словакии вынес в понедельник первый приговор по делу об убийстве репортера братиславского сетевого издания Aktuality.sk Яна Куциака и его невесты Мартины Кушнировой, сообщило Словацкое радио.

На эту тему

К 15 годам заключения приговорен посредник в организации убийства журналиста 42-летний Золтан Андруско. Он передал киллеру подробную информацию о Куциаке, включая его адрес. За это ему грозило пожизненное заключение. Однако наказание было смягчено, так как осужденный сотрудничал со следствием.

По делу проходят еще четверо фигурантов, среди которых исполнитель и заказчик убийства. Специализированный уголовный суд Словакии 19 декабря провел предварительные слушания об участии в убийстве этих четырех фигурантов и вернется к рассмотрению дела 13 января 2020 года. Словацкие юристы, комментирующие в СМИ их перспективы, склонны считать, что остаток жизни они проведут за решеткой.

Ян Куциак и его невеста были убиты 21 февраля 2018 года в селе Велка-Мача, расположенном в районе города Галанта Трнавского края на западе Словакии. Журналист вскрыл коррупционные схемы во властных структурах Словакии и сообщил о контактах двух высокопоставленных чиновников аппарата правительства с итальянской мафиозной группировкой "Ндрангета". Это привело к общественно-политическому кризису в республике и отставке с поста премьер-министра лидера партии "Направление - социальная демократия" Роберта Фицо, место которого занял его ближайший соратник Петер Пеллегрини.

Теги
Словакия
Реклама на ТАСС
Пять человек пострадали в ДТП с тремя автомобилями в Ульяновской области
Среди них - один ребенок в возрасте семи лет
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС