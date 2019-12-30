Словацкий суд приговорил к 15 годам посредника в организации убийства журналиста

ПРАГА, 30 декабря. /ТАСС/. Специализированный уголовный суд Словакии вынес в понедельник первый приговор по делу об убийстве репортера братиславского сетевого издания Aktuality.sk Яна Куциака и его невесты Мартины Кушнировой, сообщило Словацкое радио.

К 15 годам заключения приговорен посредник в организации убийства журналиста 42-летний Золтан Андруско. Он передал киллеру подробную информацию о Куциаке, включая его адрес. За это ему грозило пожизненное заключение. Однако наказание было смягчено, так как осужденный сотрудничал со следствием.

По делу проходят еще четверо фигурантов, среди которых исполнитель и заказчик убийства. Специализированный уголовный суд Словакии 19 декабря провел предварительные слушания об участии в убийстве этих четырех фигурантов и вернется к рассмотрению дела 13 января 2020 года. Словацкие юристы, комментирующие в СМИ их перспективы, склонны считать, что остаток жизни они проведут за решеткой.

Ян Куциак и его невеста были убиты 21 февраля 2018 года в селе Велка-Мача, расположенном в районе города Галанта Трнавского края на западе Словакии. Журналист вскрыл коррупционные схемы во властных структурах Словакии и сообщил о контактах двух высокопоставленных чиновников аппарата правительства с итальянской мафиозной группировкой "Ндрангета". Это привело к общественно-политическому кризису в республике и отставке с поста премьер-министра лидера партии "Направление - социальная демократия" Роберта Фицо, место которого занял его ближайший соратник Петер Пеллегрини.