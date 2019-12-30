В Эфиопии при столкновении двух автобусов погибли 27 пассажиров

ПРЕТОРИЯ, 30 декабря. /ТАСС/. Двадцать семь человек погибли в результате лобового столкновения двух автобусов в центральной части Эфиопии. Об этом сообщило в понедельник Эфиопское информационное агентство.

По его информации, ДТП произошло в воскресенье в районе Восточная Шева. Все погибшие находились в микроавтобусе, который рассчитан на 14 пассажиров, заявил глава местного отделения полиции. По его словам, 25 человек погибли на месте, еще двое скончались позже в больнице. Полиция ведет расследование по факту нарушения правил перевозки пассажиров.

Эфиопия имеет один из самых низких показателей в мире по количеству личного автотранспорта. Однако это не спасает страну от множества аварий, значительное количество которых происходит из-за плохих дорог и несоблюдения правил движения. Так, в минувшем году на дорогах Эфиопии погибло более 5 тыс. человек.