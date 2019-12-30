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Пять человек пострадали в ДТП с тремя автомобилями в Ульяновской области

Среди них - один ребенок в возрасте семи лет

УЛЬЯНОВСК, 30 декабря. /ТАСС/. Авария с участием двух легковых автомобилей и грузовика произошла в понедельник на трассе в Ульяновской области, пострадали пять человек, в том числе семилетний ребенок. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе управления МВД по региону.

"На автодороге М5 "Урал" Новоспасского района Ульяновской области 30 декабря произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомашин. В результате аварии пострадали пять человек, в том числе семилетний ребенок", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что, по предварительным данным, 33-летний водитель автомобиля Volkswagen Tiguan выехал на встречную полосу и допустил касательное столкновение со встречным грузовиком Mercedes Benz. После этого Volkswagen Tiguan столкнулся с движущимся во встречном направлении автомобилем ВАЗ-21093. Mercedes Benz после удара съехал в кювет и опрокинулся.

В результате ДТП водитель автомобиля Mercedes Benz обращался за медицинской помощью, ему было назначено амбулаторное лечение. В медицинское учреждение доставили 82-летнего водителя и 21-летнюю пассажирку автомобиля ВАЗ-21093, а также 41-летнего пассажирка Volkswagen Tiguan и семилетнего ребенок, который также находился в этом автомобиле.

По данному факту проводится проверка. Назначены необходимые экспертизы.

Теги
РоссияУльяновская область
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