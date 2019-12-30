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В Петербурге ребенок пострадал в результате ДТП с трамваем

По предварительным данным, водитель Mitsubishi Pajero, не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с трамваем

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 декабря. /ТАСС/. Трамвай столкнулся с иномаркой на проспекте Культуры в Петербурге в понедельник вечером. Как сообщили журналистам в региональном УГИБДД, в результате ДТП пострадал ребенок.

"По предварительной информации, водитель, управляя автомобилем Mitsubishi Pajero, не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с трамваем. В результате ДТП пассажир автомашины Mitsubishi Pajero (мальчик 2012 года рождения) получил тяжелые травмы", - сказано в распространенном управлением сообщении.

ДТП произошло у дома номер 4 по проспекту Культуры в Выборгском районе города. По факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

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РоссияСанкт-Петербург
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