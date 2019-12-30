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В Москве трамвай столкнулся с грузовым автомобилем

В результате происшествия пострадали шесть человек
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© Максим Григорьев/ТАСС, архив

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Шесть человек, включая двоих детей, пострадали в ДТП с трамваем на севере Москвы. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"Всего пострадали шесть пассажиров трамвая, в их числе двое детей. Четверо из них госпитализированы", - сказал источник.

Авария произошла на Соболевском проезде. По предварительны данным, в результате ДТП трамвай столкнулся в грузовым автомобилем, а затем врезался в мачту освещения.

Причины аварии устанавливаются.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУП "Мосгортранс", аварию спровоцировал водитель грузового автомобиля. "Около 20:30 на пересечении Соболевского проезда и Коптевского бульвара произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузового автомобиля и трамвая № 30. По предварительным данным, водитель грузового автомобиля, пересекая перекресток, не предоставил преимущество городскому транспорту и допустил столкновение с ним", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что число пострадавших уточняется. Обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники ГИБДД.

В новость внесены изменения (21:27 мск) - добавлена информация от ГУП "Мосгортранс".

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