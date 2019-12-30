{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СМИ: в Колумбии упал легкомоторный самолет

По данным газеты El Tiempo, три человека погибли

БОГОТА, 30 декабря. /ТАСС/. Три человека стали жертвами авиакатастрофы, которая произошла в центральной части Колумбии. Об этом в понедельник сообщила газета El Tiempo.

По ее данным, инцидент произошел в понедельник утром в центральном департаменте Сантандер. Легкомоторный самолет, принадлежащий авиакомпании Aerogalan, направлялся из Букараманги в Симитарру. Сразу после взлета воздушное судно стало терять высоту и врезалось в холм.

Трое человек, находившихся на борту, погибли на месте.

Власти уже начали расследование. Пока не известно, что могло стать причиной падения самолета.

Теги
Колумбия
Реклама на ТАСС
Семь человек пострадали в ДТП с автобусом в Тульской области
Пассажирский транспорт опрокинулся в кювет
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС