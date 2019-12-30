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Напавшему на прихожан синагоги предъявили обвинения в преступлении на почве ненависти

В структуре обвинения выделены пять пунктов, в том числе покушение на убийство и попытка помешать религиозной церемонии

НЬЮ-ЙОРК, 30 декабря. /ТАСС/. Следствие предъявило в понедельник обвинения в совершении преступления на почве расовой и религиозной ненависти афроамериканцу Графтону Томасу, подозреваемому в нападении с ножом на людей в здании синагоги в районе Монси в штате Нью-Йорк. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на документы, поданные в суд Южного округа Нью-Йорка специальным агентом ФБР Джули Браун.

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Издание уточняет, что в структуре обвинения выделены пять пунктов, в том числе покушение на убийство и попытка помешать религиозной церемонии. При обыске у подозреваемого были обнаружены материалы антисемитского содержания, в которых упоминались Гитлер и нацизм, а также нож со следами крови.

В минувшую субботу подозреваемый проник в дом раввина, где собрались несколько десятков человек, и набросился с ножом на участников религиозной церемонии. Пять человек получили серьезные травмы, один из пострадавших находится в критическом состоянии. Нападавшему удалось скрыться с места преступления, но спустя примерно час он был задержан благодаря тому, что один из очевидцев преступления запомнил номер его машины.

Президент США Дональд Трамп в воскресенье осудил нападение, назвав его "ужасающим". Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо рассказал, что власти расценивают произошедшее как акт внутреннего терроризма.

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