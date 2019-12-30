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Более 55 тыс. потребителей на востоке Канады остались без света из-за непогоды

Аварийные бригады уже восстановили подачу энергии более чем в 39 тыс. жилых домов

ОТТАВА, 31 декабря. /ТАСС/. Свыше 55 тыс. потребителей лишились электроснабжения из-за массовых повреждений линий электропередачи, вызванных ледяным дождем и порывистым ветром, которые обрушились на восточную провинцию Онтарио. Об этом говорится в опубликованном в понедельник сообщении местной энергосетевой компании Hydro One.

"Ледяной дождь и сильный ветер затронули нашу систему", - указывается в тексте. В компании отметили, что аварийные бригады уже восстановили подачу энергии более чем в 39 тыс. жилых домов и других строений. "Без света сейчас остаются еще 16 тыс. потребителей, мы направили дополнительные аварийные бригады для устранения неполадок", - говорится в сообщении.

По данным Национального метеобюро, скорость ветра в Онтарио сейчас местами достигает 22 м/с. В результате были повалены сотни деревьев и рекламных конструкций, что вызвало обрывы проводов.

О пострадавших от разгула стихии информации не поступало.

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Канада
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