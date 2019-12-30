{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Дело в отношении экс-главы Nissan и Renault
Обновлено 

СМИ: Карлос Гон покинул Японию и находится в настоящий момент в Ливане

По данным портала Naharnet, он прибыл в Бейрут на частном самолете

БЕЙРУТ/ПАРИЖ, 31 декабря. /ТАСС/. Бывший глава франко-японского автомобилестроительного альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлос Гон, который находился под домашним арестом в Японии, прибыл в Ливан. В понедельник вечером предприниматель приземлился на частном самолете в международном аэропорту Бейрута, сообщил информационный портал Naharnet, не указав, на каком основании японские власти позволили франко-бразильскому магнату, подозреваемому в налоговых преступлениях и финансовом мошенничестве, покинуть Токио.

Ранее о прибытии Гона в Ливан сообщила французская газета Les Echos со ссылкой на источники. По ее информации, бизнесмен приехал из Турции. Пока, указывало французское издание, неясно, является ли его приезд в Ливан нарушением режима домашнего ареста или результатом сделки с правосудием.

Как уточняет Naharnet, в ноябре Гон впервые после ареста пообщался по телефону со своей супругой. В августе Кароль Гон на саммите G7 в Биаррице, где присутствовал премьер-министр Японии Синдзо Абэ, обратилась к президенту Франции Эмманюэлю Макрону с просьбой ходатайствовать об освобождении своего супруга из-под стражи.

Ливанские корни

Гон (Госн в ливанской версии), несмотря на то, что родился в Бразилии и проживал во Франции, провел свое детство и юность в Ливане, откуда происходит родом его семья. Он учился здесь в престижном христианском колледже Нотр-Дам-де-Джумхур.

65-летний бизнесмен финансирует в Ливане несколько гражданских обществ и входит в состав Стратегического совета Иезуитского университета Святого Иосифа в Бейруте, который считается ведущим франкофонским вузом за рубежом.

В Ливане магнат владеет семейным поместьем в долине Бекаа, где в изобилии произрастает виноград. Вино "Эликсир", которое производит Гон, попало в категорию boutique vine и пользуются спросом у гурманов.

Арест в Токио

Гон и член совета директоров японского автопроизводителя Nissan Грег Келли были арестованы 19 ноября прошлого года следователями Токийской прокуратуры по подозрению в нарушении японского финансового законодательства. Утверждалось, что в течение пяти лет Карлос Гон получил в качестве вознаграждения от Nissan около 10 млрд иен (почти $89 млн). При этом он задекларировал для уплаты налогов примерно наполовину меньше.

В апреле Гона выпустили из Токийской тюрьмы под залог и отправили под домашний арест. Ему было запрещено покидать Японию до проведения судебного заседания, назначенного на апрель 2020 года.

В новость были внесены изменения (01:40 мск) - меняется источник информации, добавлены подробности.

Теги
ЯпонияЛиванДело в отношении экс-главы Nissan и Renault
Реклама на ТАСС
Более 55 тыс. потребителей на востоке Канады остались без света из-за непогоды
Аварийные бригады уже восстановили подачу энергии более чем в 39 тыс. жилых домов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС