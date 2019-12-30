СМИ: Карлос Гон покинул Японию и находится в настоящий момент в Ливане

БЕЙРУТ/ПАРИЖ, 31 декабря. /ТАСС/. Бывший глава франко-японского автомобилестроительного альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлос Гон, который находился под домашним арестом в Японии, прибыл в Ливан. В понедельник вечером предприниматель приземлился на частном самолете в международном аэропорту Бейрута, сообщил информационный портал Naharnet, не указав, на каком основании японские власти позволили франко-бразильскому магнату, подозреваемому в налоговых преступлениях и финансовом мошенничестве, покинуть Токио.

Ранее о прибытии Гона в Ливан сообщила французская газета Les Echos со ссылкой на источники. По ее информации, бизнесмен приехал из Турции. Пока, указывало французское издание, неясно, является ли его приезд в Ливан нарушением режима домашнего ареста или результатом сделки с правосудием.

Как уточняет Naharnet, в ноябре Гон впервые после ареста пообщался по телефону со своей супругой. В августе Кароль Гон на саммите G7 в Биаррице, где присутствовал премьер-министр Японии Синдзо Абэ, обратилась к президенту Франции Эмманюэлю Макрону с просьбой ходатайствовать об освобождении своего супруга из-под стражи.

Ливанские корни

Гон (Госн в ливанской версии), несмотря на то, что родился в Бразилии и проживал во Франции, провел свое детство и юность в Ливане, откуда происходит родом его семья. Он учился здесь в престижном христианском колледже Нотр-Дам-де-Джумхур.

65-летний бизнесмен финансирует в Ливане несколько гражданских обществ и входит в состав Стратегического совета Иезуитского университета Святого Иосифа в Бейруте, который считается ведущим франкофонским вузом за рубежом.

В Ливане магнат владеет семейным поместьем в долине Бекаа, где в изобилии произрастает виноград. Вино "Эликсир", которое производит Гон, попало в категорию boutique vine и пользуются спросом у гурманов.

Арест в Токио

Гон и член совета директоров японского автопроизводителя Nissan Грег Келли были арестованы 19 ноября прошлого года следователями Токийской прокуратуры по подозрению в нарушении японского финансового законодательства. Утверждалось, что в течение пяти лет Карлос Гон получил в качестве вознаграждения от Nissan около 10 млрд иен (почти $89 млн). При этом он задекларировал для уплаты налогов примерно наполовину меньше.

В апреле Гона выпустили из Токийской тюрьмы под залог и отправили под домашний арест. Ему было запрещено покидать Японию до проведения судебного заседания, назначенного на апрель 2020 года.

В новость были внесены изменения (01:40 мск) - меняется источник информации, добавлены подробности.