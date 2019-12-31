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Дело в отношении экс-главы Nissan и Renault

СМИ: японская прокуратура не знает об отъезде Карлоса Гона из страны

Ранее газета Les Echos сообщила, что бывший менеджер автоконцерна прибыл в Ливан на частном самолете

ТОКИО, 31 декабря. /ТАСС/. Японская прокуратура не имеет сведений о том, что находившийся под домашним арестом в Токио бывший глава франко-японского автомобилестроительного альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлос Гон выехал из страны и прибыл в Ливан. Об этом сообщил во вторник телеканал NHK.

"Мы не имеем таких сведений, - приводит он слова представителя прокуратуры. - Факты проверяются".

Один из японских адвокатов Карлоса Гона также заявил, что ничего не знает от выезде своего клиента из страны.

Ранее французская газета Les Echos сообщила, что бывший менеджер прибыл в ливанскую столицу в понедельник вечером на частном самолете из Турции. Пока, как указывает издание, неясно, является ли его выезд из Японии нарушением режима домашнего ареста или результатом сделки с правосудием. Процесс над 65-летним Гоном должен был начаться весной 2020 года.

Карлос Гон, имеющий гражданство Франции, Бразилии и Ливана, и бывший член совета директоров Nissan Грег Келли были арестованы токийской прокуратурой 19 ноября прошлого года. Как утверждает следствие, Гон не задекларировал должным образом размеры своего вознаграждения в 9 млрд иен (более $80 млн) в качестве председателя совета директоров Nissan с 2010 по 2018 год. Ему предъявлены также другие обвинения.

В апреле Гона освободили из тюрьмы и отправили под домашний арест под залог в 500 млн иен (примерно $4,5 млн). Ему было запрещено покидать его токийскую квартиру и встречаться даже с женой без соответствующего разрешения.

Теги
ЯпонияЛиванДело в отношении экс-главы Nissan и Renault
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Дело в отношении экс-главы Nissan и Renault
СМИ: Карлос Гон покинул Японию без разрешения
Ранее СМИ сообщили о том, что бывший глава альянса Renault - Nissan - Mitsubishi прибыл в Ливан
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