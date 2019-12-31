СМИ: Карлос Гон покинул Японию без разрешения

ТОКИО, 31 декабря. /ТАСС/. Находившийся под домашним арестом в Токио бывший глава франко-японского автомобилестроительного альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлос Гон выехал из страны без разрешения. Об этом сообщило во вторник информационное агентство Kyodo со ссылкой на правоохранительные органы.

Экс-главе Nissan и Renault грозят тюрьма и миллионный штраф. В чем обвиняют Карлоса Гона

"Судя по всему, он совершил это без разрешения, - сообщил источник агентства. - У нас нет сведений о том, что Гону изменили режим домашнего ареста".

Ранее один из японских адвокатов Карлоса Гона заявил телеканалу NHK, что ничего не знает от выезде своего клиента из страны.

В понедельник французская газета Les Echos сообщила, что бывший менеджер прибыл в ливанскую столицу в понедельник вечером на частном самолете из Турции. Пока, как указывает издание, неясно, является ли его выезд из Японии нарушением режима домашнего ареста или результатом сделки с правосудием. Процесс над 65-летним Гоном должен был начаться весной 2020 года.