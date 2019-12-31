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СМИ: четверо погибли при обрушении туннеля в Китае

Судьба еще двух человек неизвестна

ТАСС, 31 декабря. Не менее четырех человек погибли в результате обрушения строящегося туннеля в провинции Шаньси в северной части Китая. Об этом во вторник сообщило агентство "Синьхуа" со ссылкой на местные власти.

По их данным, инцидент произошел в 16:00 (11:00 мск) в понедельник. Шестеро рабочих оказались заблокированными под завалами. Представители администрации подтвердили гибель четверых из них, но еще двое возможных жертв обнаружены не были.

На месте происшествия продолжается поисково-спасательная операция.

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Китай
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