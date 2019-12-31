СМИ: Карлос Гон мог выехать из Японии под чужим именем

ТОКИО, 31 декабря. /ТАСС/. Находившийся под домашним арестом в Токио бывший глава франко-японского автомобилестроительного альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлос Гон мог выехать из Японии без разрешения и под чужим именем. Об этом сообщил во вторник телеканал NHK со ссылкой на источник в национальной иммиграционной службе.

По их данным, имя "Карлос Гон" не значится в списке выехавших из Японии в последние дни. "Сейчас проверяется версия о том, что он выехал под чужим именем", - сообщил источник телеканалу.

В Токийском окружном суде во вторник подтвердили, что условия домашнего ареста Гону не изменялись и разрешения на выезд из Японии он не получал, передает информационное агентство Kyodo.

Ранее один из японских адвокатов Карлоса Гона заявил телеканалу NHK, что ничего не знает о выезде своего клиента из страны.

Отъезд Гона из Японии

Накануне французская газета Les Echos сообщила, что бывший менеджер прибыл в ливанскую столицу в понедельник вечером на частном самолете из Турции. Процесс над 65-летним Гоном должен был начаться весной 2020 года.

Карлос Гон, имеющий гражданство Франции, Бразилии и Ливана, и бывший член совета директоров Nissan Грег Келли были арестованы токийской прокуратурой 19 ноября прошлого года. Как утверждает следствие, Гон не задекларировал должным образом размеры своего вознаграждения в 9 млрд иен (более $80 млн) в качестве председателя совета директоров Nissan с 2010 по 2018 год. Ему предъявлены также другие обвинения.

В апреле Гона освободили из тюрьмы и отправили под домашний арест под залог в 500 млн иен (примерно $4,5 млн). Ему было запрещено покидать его токийскую квартиру и встречаться даже с женой без соответствующего разрешения.