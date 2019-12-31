Семь человек пропали без вести на восточном побережье Австралии во время лесных пожаров

СИДНЕЙ, 31 декабря. /ТАСС/. Семеро пропали без вести на восточном побережье Австралии во время масштабных лесных пожаров. Об этом во вторник сообщила телерадиокорпорация ABC.

По ее данным, трое числятся пропавшими без вести в штате Новый Южный Уэльс и еще четверо - в штате Виктория.

Согласно информации региональной пожарной службы штата Новый Южный Уэльс (NSWRFS) три человека пропали во время лесного пожара у южной границы штата, разрушившего несколько десятков жилых домов в городах Новра, Кобарго и Беловра. Их поиски будут продолжены, однако власти опасаются, что все они погибли.

По словам комиссара NSWRFS Шейна Фитцсиммонса, масштабный лесной пожар почти полностью окружил расположенный на юго-восточном побережье континента курортный регион Батманс-Бэй, где оказались заблокированными несколько сотен туристов. Все они были перемещены в прибрежную зону, поскольку дороги для эвакуации перекрыты огнем.

Предупреждение о срочной необходимости искать убежище также было выпущено для городов Йятт-Йятта, Лэйк-Конджола, Канхуронг-Пойнт, Маньяна, Бендалонг, Фишерманс-Пэрадайс, Грин-Вэлли, Талмало, Ривер-Роад, Джингелик, Уэлареганг, Тума, Ланкис-Крик, Берриер, Бамаранг, Новра-Хилл и Йерриионг.

Крайне напряженной остается пожарная ситуация на востоке штата Виктория. Предупреждения о чрезвычайной ситуации и необходимости немедленно покинуть дома получили жители восьми регионов штата. Премьер-министр Виктории Дэниел Эндрюс заявил, что власти не могут найти четверых жителей города Олбери, оказавшихся в зоне активного пожара. "У нас есть реальные опасения за их безопасность, они были непосредственно в зоне пожаров, и сейчас мы не имеем никаких сведений о них", - отметил премьер.

В городе Маллакоота порядка 5 тыс. человек оказались заблокированы огнем и нашли убежище на городском пляже. Правительство штата обратилось за помощью к ВМС Австралии для того, чтобы обеспечить их эвакуацию в безопасное место морским путем.

Лесные пожары в Австралии

Масштабные лесные пожары охватили восточное побережье Австралии в середине октября текущего года. Наиболее сильно пострадал от огня штат Новый Южный Уэльс, где в результате пожаров в регионе было уничтожено более 2,7 млн гектаров леса, в том числе ряд национальных парков и охраняемых мест обитания коал. В огне погибли девять человек, в том числе трое пожарных, и еще более 30 получили травмы различной степени тяжести. Были уничтожены 1 тыс. жилых домов и более 2 тыс. административных и хозяйственных построек.