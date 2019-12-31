Председателя счетной палаты Горно-Алтайска задержали по подозрению в мошенничестве

ТАСС, 31 декабря. Председатель контрольно-счетной палаты города Горно-Алтайска (Республика Алтай) Виктор Сорокин задержан по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе республиканского управления ФСБ.

"Сотрудниками УФСБ России по Республике Алтай задержан председатель контрольно-счетной палаты г. Горно-Алтайска Сорокин В. И <…> Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК России ("Покушение на мошенничество, совершенное в крупном размере")", - говорится в сообщении ведомства.

По версии ФСБ, Сорокин убедил одного из руководителей муниципального предприятия в том, что у последнего имеются некие проблемы, связанные с законностью осуществления деятельности возглавляемого им учреждения, а материалы проверки уже находятся в правоохранительных органах. Сорокин пообещал решить эти проблемы за 600 тыс. рублей. После передачи денег Сорокин был задержан.

Контрольно-счетная палата создана по решению Горсовета в 2013 году.