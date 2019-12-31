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Семь человек пострадали при столкновении двух машин под Вологдой

ДТП произошло на на 185-м км автодороги Вологда - Новая Ладога

ВОЛОГДА, 31 декабря. /ТАСС/. Два легковых автомобиля столкнулись под Вологдой из-за гололеда, в результате ДТП пострадали семь человек, в том числе трое детей. Об этом во вторник ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

"В 00:35 мск на 185-м км автодороги 114 (Вологда - Новая Ладога) женщина, управляя автомобилем Hyundai, не справилась с управлением и совершила занос, после чего произошло столкновение с автомобилем Honda. Семь человек, которые находились в обоих автомобилях, доставлены в больницу. У них синяки и ушибы", - сообщила собеседница агентства.

По ее словам, в машине Honda находились мужчина-водитель, женщина и двое детей: девочка и мальчик. В Hyundai ехали женщина-водитель, мужчина и ребенок, мальчик.

В Череповецком районе Вологодской области отмечается теплая погода от минус 1 до плюс 1 градуса, при которой возможны гололедные явления вследствие мокрого снега, ветер скоростью 5-10 метров в секунду.

Теги
РоссияВологодская область
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