В Екатеринбурге вынужденно сел самолет из-за проблем с двигателем

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 декабря. /ТАСС/. Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии", направлявшийся из Новосибирска в Москву, совершил вынужденную посадку в аэропорту Екатеринбурга из-за неисправности одного из двигателей. Об этом сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе авиаперевозчика.

"Во время выполнения рейса по маршруту Новосибирск - Москва сработала индикация неисправности одного из двигателей. Командир воздушного судна принял решение о вынужденной посадке в Кольцово. Посадка благополучно, пассажиры на время ожидания вылета будут обеспечены всем необходимым", - сообщили в пресс-службе.

По данным пресс-службы "Уральских авиалиний", пассажиры самолета вылетят в пункт назначение резервным бортом. Вылет запланирован на 13:30 (11:30 мск).

Уральское следственное управление СК РФ на транспорте проводит проверку по факту авиаинцидента. "По предварительным данным, на борту воздушного судна находилось 109 пассажиров, шесть членов экипажа. Посадка произведена в штатном режиме, пассажиры и члены экипажа не пострадали", - говорится в сообщении.

В пресс-службе Кольцово ТАСС уточнили, что аэропорт без ограничений принимает и отправляет воздушные суда.

В новость были внесены изменения (9:29 мск) - добавлены подробности.