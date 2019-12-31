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Обливший трех девушек кислотой житель Ставрополья проведет пять лет в колонии

Мужчина беспричинно выплеснул кислоту в лица несовершеннолетних девушек

ПЯТИГОРСК, 31 декабря. /ТАСС/. Суд на Ставрополье признал виновным местного жителя в том, что он облил кислотой трех девушек в 2017 году в Буденновске, приговорив его к пяти годам лишения свободы. Об этом во вторник сообщило следственное управление СК РФ по краю.

"Шамиль Чапаров, обливший кислотой трех девушек в Буденновске, признан виновным в умышленном причинении легкого, тяжкого вреда здоровью, а также вреда средней тяжести. Ему назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.

По данным следствия и суда, 20 июня 2017 года Чапаров беспричинно выплеснул кислоту в лицо проходившей мимо 15-летней девушки, а через три дня он же облил кислотой еще двух девушек в возрасте 15 и 16 лет, которых встретил на улице города. В результате трое несовершеннолетних получили ожоги различной степени тяжести.

Теги
РоссияСтавропольский край
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