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Три человека погибли в ДТП на Кубани

Еще трое получили травмы

КРАСНОДАР, 31 декабря. /ТАСС/ Три человека погибли, еще трое пострадали в результате столкновения двух автомобилей в Тихорецком районе на Кубани, сообщили ТАСС во вторник в УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

"Около 08:00 мск в районе подъезда к станице Еремизино-Борисовская водитель Renault Logan нарушил правила расположения автомобиля на полосе и, по предварительным данным, допустил лобовое столкновение с автомобилем ВАЗ-2106. В результате погибли водитель и пассажир Renault, а также пассажир ВАЗ", - сказали в ведомстве.

Собеседник агентства уточнил, что еще один пассажир иномарки, а также водитель и пассажир ВАЗ-2106 госпитализированы.

В администрации муниципалитета ТАСС уточнили, что двое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии, состояние третьего врачи оценивают как средней степени тяжести. Несовершеннолетних среди погибших и пострадавших нет.

Теги
РоссияКраснодарский край
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