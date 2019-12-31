Экс-глава хабаровского лесничества получил за взятку пять лет условно

ТАСС, 31 декабря. Суд приговорил 41-летнего экс-руководителя лесничества за взятку более 2,7 млн рублей к 5 годам условно и штрафу 5 млн рублей, сообщается во вторник на сайте следственного управления СК РФ Хабаровского края.

"Доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 41-летнего бывшего заведующего филиалом "Сукпайское лесничество" КГКУ "Оборское лесничество", признанного виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных ст. 290 УК РФ ("Получение взятки"). Ему назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы условно, а также штраф в размере 5 млн рублей", - говорится в сообщении.

В 2015-2016 годах экс-руководитель лесничества получил взятку 2,7 млн рублей от начальника лесозаготовительного участка за покровительство, в том числе за отмену проверок или минимализацию наказаний за нарушения. Также в феврале 2018 года осужденный получил взятку 50 тыс. рублей от руководителя коммерческой организации, взамен осужденный рекомендовал гражданам заключать договоры купли-продажи лесных насаждений через эту организацию, которой во внеочередном порядке выделял лесные участки.