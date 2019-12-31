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Суд в Петербурге вынес приговор мужчине, сообщившему о якобы минировании жилого дома

Он признал вину в ложном сообщении об угрозе взрыва

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 декабря. /ТАСС/. Невский районный суд Петербурга огласил приговор Виктору Артемьеву, который сделал ложное сообщение об угрозе взрыва в жилом доме. Как сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов города, подсудимый вину признал полностью, в качестве наказания ему назначили ограничение свободы сроком на один год.

"Невский районный суд огласил приговор в отношении Виктора Артемьева, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 207 УК РФ ("Заведомо ложное сообщение об акте терроризма"). Подсудимый вину полностью признал. Суд назначил наказание в виде ограничения свободы сроком на один год", - говорится в распространенном пресс-службой сообщении.

Суд установил, что в мае прошлого года Артемьев позвонил в экстренные службы и сделал заведомо ложное сообщение о том, что в доме номер 100 по улице Бабушкина находится взрывное устройство. В ходе обследования вышеуказанного дома и прилегающей к нему территории каких-либо взрывных устройств и взрывчатых веществ обнаружено не было.

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РоссияСанкт-Петербург
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